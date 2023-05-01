تطوير خدمات كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أعمال دراسة المشروع النوعي (معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن في حكمهم)، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030م ، وما تضمنته الخطة الاستراتيجية للرئاسة 2024م، بشأن تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين ومرافقه، للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين في أداء نسكهم وعبادتهم. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الوصول الشامل بالمسجد الحرام المهندس طلال الحارثي؛ أن المشروع يعنى بدراسة شاملة بالمسجد الحرام ومرافقه، وذلك وفق خارطة طريق مستدامة وذات طابع استراتيجي، قام بتنفيذها أحد المكاتب الاستشارية الرائدة في المملكة، مستعينا بخبراء عالميين من ذوي الاختصاص، وعليه تم البدء بحزم أعمال المشروع والخلوص إلى توصيف جيد ودقيق للنظم التشغيلية، وبناء حل ذي طابع استراتيجي مستدام، يهدف لشمولية الحل لكافة الفئات ومرجعية الخدمات المختلفة للزوار عامة ولفئة ذوي الإعاقة بشكل خاص. وتم خلال هذا المشروع النوعي بناء وتعزيز الشراكات مع عدة جهات مختلفة لتحقيق الأهداف، وإطلاق شراكة استراتيجية مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك دعما لمخرجات المشروع وتطوير منهجيته العلمية وتطبيقاته العملية. الجهات المشاركة:





هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.



برنامج خدمة ضيوف الرحمن.



الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



القوات الخاصة بأمن المسجد الحرام.



وزارة المالية.



وزارة الحج والعمرة.



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