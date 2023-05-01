تطوير طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام

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يذكر أن شارع المسيال يعد شريانا رئيسيا يربط عددا من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية لأنه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع بعد انتهائه بمشيئة الله خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، نظرا للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.
شارع المسيال
- شريان رئيسي يربط عددا من الأحياء بمنطقة المسفلة
- من الطرق المهمة والحيوية لأنه يؤدي للمسجد الحرام
- توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين
- يسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية
- المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 6000 م2
- مغطاة بالجرانيت الصناعي
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