تطوير طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرمة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيئتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية. يذكر أن شارع المسيال يعد شريانا رئيسيا يربط عددا من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية لأنه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع بعد انتهائه بمشيئة الله خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، نظرا للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية. شارع المسيال





شريان رئيسي يربط عددا من الأحياء بمنطقة المسفلة



من الطرق المهمة والحيوية لأنه يؤدي للمسجد الحرام



توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين



يسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية



المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 6000 م2



مغطاة بالجرانيت الصناعي



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