تخزين مليوني م3 من مياه الأمطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت سدود منطقة الباحة مستويات قياسية من الطاقة التخزينية لمياه الأمطار، وفاض منها 13 سدا، إذ بلغ مجموع الوارد من السيول لتلك السدود في مختلف محافظات المنطقة خلال الفترة من 25 رمضان إلى 5 شوال الحالي 2,021,957 م3، فيما بلغ مجموع المنصرف من البوابات 1,602,123 م3.

وفتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة سدود مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد، كما سيفتح خلال الأيام المقبلة سد الجنابين ببلجرشي وسد ثراد بالعقيق استعدادا للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة.

وتضم منطقة الباحة 49 سدا في مختلف المحافظات في قطاع السراة وتهامة، شهد 13 منها ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها.

وتكمن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار موقتا، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.