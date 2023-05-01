الشورى يطالب بخطة استراتيجية للابتعاث في الصحة النفسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بإعداد خطة استراتيجية للابتعاث بالتنسيق مع وزارة التعليم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لتوفير الكفاءات البشرية المطلوبة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمركز. كما طالب بإعداد خطة لتنمية موارده الذاتية بما في ذلك التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأوقاف والقطاع غير الربحي لدعم وتمويل أعماله ومبادراته.

ودعا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي وتحديد مسميات الإدارات بما يتناسب مع مهامها وأعمالها ومستواها التنظيمي، وربط وحدة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول بالمركز.

وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأبدى عدد من أعضاء المجلس بالعديد من الملحوظات والآراء حيال التقرير حيث طالب العضو الدكتور فضل البوعينين الهيئة الملكية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معالجة تحدي بطء تدفق الاستثمارات الصناعية على مدينة ينبع الصناعية، ووضع استراتيجية شاملة تعيد من خلالها رسم القطاعات الصناعية المستهدفة لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات وتقديم حوافز للمستثمرين.

كما أكد العضو ناصر الدغيثر في مداخلة له خلال الجلسة أهمية أن تنظم الهيئة فعاليات وأحداث ثقافية ورياضية وسياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإقبال من الزوار والمستثمرين؛ للتعرف على تاريخ وثقافة المدن ومراحل تطورها مع استراتيجية إعلامية تتواكب مع المنجزات الوطنية المتميزة فيهما.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

