الشورى يطالب بخطة استراتيجية للابتعاث في الصحة النفسية

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واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمركز. كما طالب بإعداد خطة لتنمية موارده الذاتية بما في ذلك التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأوقاف والقطاع غير الربحي لدعم وتمويل أعماله ومبادراته.
ودعا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي وتحديد مسميات الإدارات بما يتناسب مع مهامها وأعمالها ومستواها التنظيمي، وربط وحدة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول بالمركز.
وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأبدى عدد من أعضاء المجلس بالعديد من الملحوظات والآراء حيال التقرير حيث طالب العضو الدكتور فضل البوعينين الهيئة الملكية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معالجة تحدي بطء تدفق الاستثمارات الصناعية على مدينة ينبع الصناعية، ووضع استراتيجية شاملة تعيد من خلالها رسم القطاعات الصناعية المستهدفة لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات وتقديم حوافز للمستثمرين.
كما أكد العضو ناصر الدغيثر في مداخلة له خلال الجلسة أهمية أن تنظم الهيئة فعاليات وأحداث ثقافية ورياضية وسياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإقبال من الزوار والمستثمرين؛ للتعرف على تاريخ وثقافة المدن ومراحل تطورها مع استراتيجية إعلامية تتواكب مع المنجزات الوطنية المتميزة فيهما.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- المطالبة بإجراء إعادة علمية (Replication) للمسح الوطني الذي قامت به الإحصاء في مجال الإعاقة عام 2017م.
- ضرورة ضبط المتغيرات، وتطوير المنهجيات، وتحديد المصطلحات.
- دعم جهود الهيئة في سبيل الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعات المختلفة.
- ضرورة استحداث مؤشرات لقياس مدى الامتثال لتطبيق أدلة برنامج الوصول الشامل.
- المطالبة بالإسراع باستحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني.
- دراسة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالإعاقة في المملكة.
- تمكين الهيئة من العمل على تفعيل تنظيمها، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية تمثيلها للمملكة في المحافل.
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