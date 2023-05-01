السعودية اليوم / فِرَقُ الحماية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تضبطُ 273 مخالفةً في نطاقها



رفحاء 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية - اليوم- ضبطَ 273 حالة من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثَّلت في الرعي الجائر، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وقطع السياج، والاحتطاب، والدخول للأماكن الممنوعة والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك،مبينةً أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 25 ألف ريال.

وأفادت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

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21:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.