السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة عسير



أبها 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات رجال ألمع والحرجة وظهران الجنوب،ومراكز الفرعين وبللحمر وبللسمر والشعف وسبت بني بشر والجوة، بالإضافة إلى عقبتي الصماء وضلع، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

20:47ت م

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