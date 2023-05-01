السعودية اليوم / سموُّ مُحافظِ الطائف يلتقي الرئيسَ العام لشؤون الحرمين



الطائف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم، معاليَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس،وعددًا من منسوبي الرئاسة، وذلك في ديوان المحافظة.

ورحَّب سموُّه بالشيخ السديس ومرافقية وهنَّأهم بنجاح خطط شهر رمضان المبارك والجهود الكبيرة التي بذلت لضيوف بيت الله الحرام،بتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله - ومتابعة ميدانية من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وأبدى سموُّ محافظِ الطائف اعتزازه بالخدمة المباشرة على ضيوف بيت الله الحرام من خلال مواقيت الطائف، وذلك امتدادًا لخدمة الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ مؤكدًا أن ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعة وخدمات دليل على حرص القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين .

من جهته، أعربَ الدكتور عبدالرحمن السديس عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف على جهوده المتواصلة، وحرصة على تهيئة جميع الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة والزيارة، كون محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة ويعبرها آلاف من ضيوف بيت الله الحرام من دول الخليج والدول المجاورة.

وثمَّن معاليه الجهود التي تبذلها الدولة - أعزها الله- بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ،وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

// انتهى //

20:43ت م

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الطائف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم، معاليَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس،وعددًا من منسوبي الرئاسة، وذلك في ديوان المحافظة.ورحَّب سموُّه بالشيخ السديس ومرافقية وهنَّأهم بنجاح خطط شهر رمضان المبارك والجهود الكبيرة التي بذلت لضيوف بيت الله الحرام،بتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله - ومتابعة ميدانية من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.وأبدى سموُّ محافظِ الطائف اعتزازه بالخدمة المباشرة على ضيوف بيت الله الحرام من خلال مواقيت الطائف، وذلك امتدادًا لخدمة الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ مؤكدًا أن ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعة وخدمات دليل على حرص القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين .من جهته، أعربَ الدكتور عبدالرحمن السديس عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف على جهوده المتواصلة، وحرصة على تهيئة جميع الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة والزيارة، كون محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة ويعبرها آلاف من ضيوف بيت الله الحرام من دول الخليج والدول المجاورة.وثمَّن معاليه الجهود التي تبذلها الدولة - أعزها الله- بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ،وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ، داعيًا الله تعالى أن يحفظَ لهذه البلاد قيادتَها وأمنَها واستقرارَها.// انتهى //20:43ت م0155

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.