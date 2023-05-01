ع السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين لدى تونس يزور ركن "الشؤون الإسلامية" بمعرض الكتاب



تونس 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن جناح المملكة في معرض تونس للكتاب في نسخته 37 المقام في العاصمة التونسية.

واطلع على ما يحتويه الركن من خدمات تقنية تقدمها الوزارة وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمخطوطات النادرة التي تقدمها مكتبة مكة المكرمة.

‏أكد السفير الصقر أن المشاركة تأتي في حجم مستوى ومكانة المملكة وريادتها الإسلامية والثقافية في العالم، مشيرا إلى أن زيارة فخامة الرئيس قيس بن سعّيد وافتتاحه لجناح المملكة وإطلاعه على كل ما تضمنه من محتويات وإصدارات وكتب يُجسد هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال:" إن ركن الوزارة يُعد من أهم الأجنحة المشاركة في المعرض لما يحتويه من كتب ومطبوعات وخاصة مايتعلق بالقرآن الكريم والتعريف بجهود المملكة الكبيرة بالعناية بكتاب الله عزوجل وذلك من خلال مايقوم به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من طباعة المصحف وترجمة معانيه ونشره في جميع دول العالم، وكذلك تعريف الزوار بأهم التطبيقات الحديثة الخاصة بالوزارة التي تعكس التطور الكبير والنهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، وكذلك تقديم المصاحف كهدية لزوار الجناح.

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19:26ت م

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