مصادرة 44 ألف عبوة تبغ دون أختام ضريبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت حملة نفذتها أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المختصة على المحال التجارية بنطاق البلد 44 ألف عبوة من منتجات «التبغ» التي لا تحمل أختاما ضريبية، وأتلفت 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن الجهود لتحسين وزيادة مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والنظامية. وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة نفذت حملة ميدانية موسعة بنطاق حي البلد نتج عنها مصادرة 44.585 ألفا من منتجات التبغ التي لا تحمل منتجا ضريبيا بجانب إتلاف 600 كجم من «التمباك» مجهول المصدر، مضيفا أن الحملة نتج عنها إتلاف 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية. نتائج الحملة





إتلاف 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام



مصادرة 44.585 ألفا من منتجات التبغ



إتلاف 600 كجم من «التمباك» مجهول المصدر



إتلاف 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة



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