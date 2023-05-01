شكرا لقرائتكم خبر توزيع 77 طنا من فائض الطعام للمستفيدين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير جمعية إكرام أحمد المطرفي أن الجمعية تمكنت خلال الإجازة من حفظ ما يعادل 77.40 طنا.
ولفت إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على مقدرات الوطن من الغذاء، والتقليل من الهدر قدر المستطاع، مقدما شكره لكل الجهات والأفراد الذين حرصوا على التواصل مع الجمعية، لحفظ الفائض وتقديمه للمحتاجين.
فائض الطعام
- 397.660 ريالا القيمة التقديرية للفائض
- 223.154 مستفيدا
- 32 من أحياء مكة شملها التوزيع
أصناف الفائض
- الوجبات
- الحلويات
- الخضراوات
- الفواكه
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