توزيع 77 طنا من فائض الطعام للمستفيدين بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة بلوغ حجم فائض الطعام نحو 77 طنا، خلال الأيام الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك، تم توزيعها على المستفيدين. وأوضح مدير جمعية إكرام أحمد المطرفي أن الجمعية تمكنت خلال الإجازة من حفظ ما يعادل 77.40 طنا. ولفت إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على مقدرات الوطن من الغذاء، والتقليل من الهدر قدر المستطاع، مقدما شكره لكل الجهات والأفراد الذين حرصوا على التواصل مع الجمعية، لحفظ الفائض وتقديمه للمحتاجين. فائض الطعام





397.660 ريالا القيمة التقديرية للفائض



223.154 مستفيدا



32 من أحياء مكة شملها التوزيع



أصناف الفائض



الوجبات



الحلويات



الخضراوات



الفواكه

أصناف الفائض

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