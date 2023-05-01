عملية أمنية مشتركة تحبط تهريب 429 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب 428.8 كجم من مادة الحشيش المخدر، و128 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان، كانت معدة للنقل والترويج في مدينة جازان. وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على 6 متهمين، وهم: 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومواطن، لتهريبهم ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. المتهمون 6 أشخاص، منهم:





5 مقيمين



مواطن



ضبط بحوزتهم



470,950 ريالا



هواتف متنقلة



الجهات المشاركة في العملية



إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان



حرس الحدود



مكافحة المخدرات

ضبط بحوزتهمالجهات المشاركة في العملية

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