السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الدوري مع وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز



عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الدوري الأول لعام 2023 مع وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية، ومنها العمل على تطوير المنطقة اقتصادياً وعمرانياً واستثماريا ، وتنمية الخدمات العامة في المنطقة . ودور المحافظين بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية ، وتشجيع الاستثمار ، ودعم حملة مكافحة المخدرات.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية دور المحافظين ورؤساء المراكز الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم، وبذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات في المحافظات لإنجاز المشاريع بجودة وإتقان.

وأشار إلى ما تعيشه المنطقة حالياً من مشروعات تنموية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تذليل جميع العقبات ، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية جميع مناطق المملكة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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14:34ت م

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