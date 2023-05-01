

الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي عقد في مدينة هانزو في الصين برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وناقش المنتدى عدداً من المحاور المهمة، منها الابتكار والشراكات من أجل بيانات أفضل وأكثر شمولية، وتعظيم الفائدة من استخدام البيانات وقيمتها المضافة من أجل دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات (Trends) والشراكات الناشئة لتطوير الأنظمة الشاملة للبيانات التي تحتوي على مصادر متعددة من مختلف أنواع البيانات.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المنتدى نظراً لكون البيانات والمعلومات الجيومكانية ممكنة لجميع البيانات الأخرى مثل البيانات الإحصائية والاقتصادية والبيئية وغيرها، والاطلاع على آخر ما توصلت له الدول فيما يخص السياسات المتعلقة بالبيانات الجيومكانية. والاتجاهات العالمية وأحدث ما توصلت إليه في مجال الابتكار والمعرفة في مجال البيانات.

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الابتكار في البيانات، وتعزيز الشراكات بين جميع القطاعات، والحث على الدعم السياسي والمالي للبيانات، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر المنتدى عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات المانحة والوكالات الدولية والإقليمية والجهات الجيومكانية والأوساط الاكاديمية.

// انتهى //

14:18ت م

0088





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الجيومكانية " تشارك في "منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات" بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.