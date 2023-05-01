السعودية اليوم / جامعة جدة تثري البحث العلمي باستخدام المتراكبات غير العضوية في مقاومة أنواع من السرطان



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

أثرت جامعة جدة البحث العلمي باستخدام المتراكبات غير العضوية التي أثبتت فعاليتها البيولوجية في مقاومة عددٍ من أنواع السرطان كالرئة والقولون والثدي؛ حيث توصل فريق بحثي من الجامعة ضم البروفيسور خديجة الزائدي، والدكتورة مرام باشا، والدكتورة أحلام السلمي لتحضير متراكبات النحاس التي تم تحميلها على متراكبات عضوية حلقية غير متجانسة وذلك بطرق خضراء صديقة للبيئة من متراكبات Diazenyl pyridinone copper (II) complexes، التي أثبتت قدرتها التثبيطية لنمو مدى واسع من الأحياء الدقيقة الممرضة كالبكتيريا والفيروسات تحت الدراسة لكل من الإنسان والحيوان.

ويُعد النشاط المتميز لهذه المتراكبات كمواد غير مسبوقة متعددة الوظائف البيولوجية؛ خياراً مستقبلياً لإتاحة منتجات ذات فعالية بيولوجية بتكاليف إنتاج أقل وصديقة للبيئة؛ وقد تم اختبار مدى السمية لهذه المواد ووجد أنها مواد غير سامة في مدى الدراسة وأظهرت مقومتها لفيروس

وتُعد المتراكبات المحضرة معملياً, مركبات واعدة يمكن استخدامها في الصناعات التي تتطلب درجة تعقيم وتطهير عالية لوجود المركبات الفعالة القادرة على مقاومة طيف واسع من البكتيريا والفيروسات, بالإضافة للفعالية المثبتة حديثا نحو فيروس كورونا, حيث يمكن اعتمادها في صورة بخاخات وضمادات داخل غرف التعقيم بالمستشفيات؛ في حين أن العمل جارٍ لإدخالها على أنواع من البوليمرات المطاطية التي يمكن استخدامها كأحذية واقية في الحرم المكي الشريف لتكون منارة لخدمة ضيوف الرحمن وكنز من الكنوز العلمية التي يراد بها تحسين جودة الحياة.

وقد حصل فريق البحث العلمي من جامعة جدة على ثلاث شهادات براءة اختراع لمجمل الأبحاث الجارية باستخدام المتراكبات غير العضوية وإثبات فعاليتها البيولوجية الصديقة للبيئة.

// انتهى //

12:41ت م

0051



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأثرت جامعة جدة البحث العلمي باستخدام المتراكبات غير العضوية التي أثبتت فعاليتها البيولوجية في مقاومة عددٍ من أنواع السرطان كالرئة والقولون والثدي؛ حيث توصل فريق بحثي من الجامعة ضم البروفيسور خديجة الزائدي، والدكتورة مرام باشا، والدكتورة أحلام السلمي لتحضير متراكبات النحاس التي تم تحميلها على متراكبات عضوية حلقية غير متجانسة وذلك بطرق خضراء صديقة للبيئة من متراكبات Diazenyl pyridinone copper (II) complexes، التي أثبتت قدرتها التثبيطية لنمو مدى واسع من الأحياء الدقيقة الممرضة كالبكتيريا والفيروسات تحت الدراسة لكل من الإنسان والحيوان.ويُعد النشاط المتميز لهذه المتراكبات كمواد غير مسبوقة متعددة الوظائف البيولوجية؛ خياراً مستقبلياً لإتاحة منتجات ذات فعالية بيولوجية بتكاليف إنتاج أقل وصديقة للبيئة؛ وقد تم اختبار مدى السمية لهذه المواد ووجد أنها مواد غير سامة في مدى الدراسة وأظهرت مقومتها لفيروس كورونا COVID-19؛ حيث تم اختبارها على عينات "الدراسك" وكانت النتائج متوافقة مع الدراسات النظرية التي تم الاستناد عليها في النقطة البحثية.وتُعد المتراكبات المحضرة معملياً, مركبات واعدة يمكن استخدامها في الصناعات التي تتطلب درجة تعقيم وتطهير عالية لوجود المركبات الفعالة القادرة على مقاومة طيف واسع من البكتيريا والفيروسات, بالإضافة للفعالية المثبتة حديثا نحو فيروس كورونا, حيث يمكن اعتمادها في صورة بخاخات وضمادات داخل غرف التعقيم بالمستشفيات؛ في حين أن العمل جارٍ لإدخالها على أنواع من البوليمرات المطاطية التي يمكن استخدامها كأحذية واقية في الحرم المكي الشريف لتكون منارة لخدمة ضيوف الرحمن وكنز من الكنوز العلمية التي يراد بها تحسين جودة الحياة.وقد حصل فريق البحث العلمي من جامعة جدة على ثلاث شهادات براءة اختراع لمجمل الأبحاث الجارية باستخدام المتراكبات غير العضوية وإثبات فعاليتها البيولوجية الصديقة للبيئة.// انتهى //12:41ت م0051

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.