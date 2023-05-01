السعودية اليوم / مؤتمر علمي في جامعة "كاوست" يكشف عن التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

شهدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اليوم انطلاق أعمال المؤتمر العلمي "التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية"، الذي ينظمه مركز أبحاث البيولوجيا الحاسوبية بمقر الحرم الجامعي.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من أهمية هذه الأحياء والتراكيب البنيوية، حيث تعدّ من المجالات البحثية التي تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم، مما يجعل تسخير القدرات الحاسوبية من قبل جامعة "كاوست" عنصرًا فعالًا في تسريع عجلة التطوّر في هذا المجال.

ويهدف التجمّع الأكاديمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون محلياً ودولياً في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية، باعتبار ما ترنو إليه هذه التقنيات في فهم الأنظمة الحية وتسخير قدراتها في تشخيص الأمراض وإنتاج مركبات جديدة ذات فائدة تسعى إلى الإسهام في تطوير الصحة العامة.

ويُعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لدعم الشراكات البحثية بين مختلف القطاعات، وربط علماء البيانات والباحثين في مجال علوم الحاسب بالمتخصصين في الطب والأحياء الجزيئية بشكل عام على المستوى المحلي والدولي.

كما يسلّط الضوء على المهارات الشابة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا للإضافة إلى الناتج العلمي البحثي للمملكة، وفي الوقت نفسه يقدم المؤتمر نموذجاً للتطوير السريع في هذا المجال باستخدام التقنيات الحاسوبية الحديثة.

ويسعى المؤتمر من خلال أهدافه لتعريف المجتمع العلمي الدولي بالأنشطة البحثية في المملكة وتسليط الضوء على

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12:35ت م

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جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسشهدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اليوم انطلاق أعمال المؤتمر العلمي "التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية"، الذي ينظمه مركز أبحاث البيولوجيا الحاسوبية بمقر الحرم الجامعي.ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من أهمية هذه الأحياء والتراكيب البنيوية، حيث تعدّ من المجالات البحثية التي تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم، مما يجعل تسخير القدرات الحاسوبية من قبل جامعة "كاوست" عنصرًا فعالًا في تسريع عجلة التطوّر في هذا المجال.ويهدف التجمّع الأكاديمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون محلياً ودولياً في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية، باعتبار ما ترنو إليه هذه التقنيات في فهم الأنظمة الحية وتسخير قدراتها في تشخيص الأمراض وإنتاج مركبات جديدة ذات فائدة تسعى إلى الإسهام في تطوير الصحة العامة.ويُعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لدعم الشراكات البحثية بين مختلف القطاعات، وربط علماء البيانات والباحثين في مجال علوم الحاسب بالمتخصصين في الطب والأحياء الجزيئية بشكل عام على المستوى المحلي والدولي.كما يسلّط الضوء على المهارات الشابة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا للإضافة إلى الناتج العلمي البحثي للمملكة، وفي الوقت نفسه يقدم المؤتمر نموذجاً للتطوير السريع في هذا المجال باستخدام التقنيات الحاسوبية الحديثة.ويسعى المؤتمر من خلال أهدافه لتعريف المجتمع العلمي الدولي بالأنشطة البحثية في المملكة وتسليط الضوء على السعودية ودورها الريادي في البحث العلمي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط, وتمكين الباحثين المشاركين من التعرف على المملكة وثقافتها المتنوعة ومجتمعها الذي يتسم بالتطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //12:35ت م0048

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.