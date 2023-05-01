السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير السعودية اليوم "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم، مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي.

وتسلّم سموه التقرير الربع السنوي الأول لأعمال مركز وقاء بمحافظة جدة متضمناً عدداً من اختصاصات مركز "وقاء" وأهدافه الإستراتيجية التي تشمل تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية والحد من مخاطر الآفات والأمراض، ورفع كفاءة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، والبناء المتكامل للسيطرة على الأمراض الحيوانية ونواقلها وفق نهج "الصحة الواحدة".

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11:54ت م

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