السعودية اليوم / مؤسسة التدريب التقني والمهني تطلق مسابقة "رُسل السلام للتميز الكشفي" للمتدربين والمتدربات



الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة، مسابقة "رُسل السلام للتميز الكشفي التقني " الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران خلال الفترة من 24 - 28 شوال 1444هـ الموافق 14 - 18 مايو 2023م, بمشاركة أكثر من 200 جوال، من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة, وذلك ضمن أهداف وإستراتيجية المؤسسة في تعزيز التفاعل الإيجابي وتنمية مهارات العمل الكشفي واكتشاف مواهب وقدرات المتدربين والمتدربات وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي وتشجيع وتجويد العمل الكشفي الوطني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أن هذه المسابقة تأتي ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للأنشطة لعام 2023م، التي تحظى بدعم من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وبيّن أن هذه المسابقة التي ترعاها ويشارك في إطلاقها صندوق المتدربين تهدف إلى تنمية الشخصية المتكاملة لجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتعزيز مهارات التفاعل والمشاركة الإيجابية لدى المتدربين والمتدربات واكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتحقيق الجودة في العمل الكشفي وتبادل الخبرات بينهم.

وأفاد الدحيلان أن المسابقة ترتكز على 5 مرتكزات أساسية، المرتكز الأول هو الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي ، اقتصاد مزدهر ، وطن طموح )، والمرتكز الثاني ينطلق من المبادئ الكشفية (القيام بالواجب نحو الله - نحو الذات - نحو الآخرين) ، والمرتكز الثالث هو تفعيل الطريقة الكشفية، أما المرتكز الرابع يعتمد على التعلم القائم على المشروعات، والمرتكز الخامس هو إنتاج 39 مبادرة مجتمعية تشمل المنشآت التدريبية أو المجتمع المحلي.

وتتكون المسابقة من 4 فروع تستمد تقسيماتها من رؤية المملكة 2030 في إيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي, حيث جرى بناء فروع المسابقة كالتالي: الفرع الأول هو "وطن طموح" يشتمل على مسابقات ومبادرات في المسؤولية المجتمعية والأمن السيبراني والشفافية، والثاني هو "اقتصاد مزدهر" يشتمل على التدريب التقني والمهني، والعمل الحر ، والسياحة المحلية ، والثالث "مجتمع حيوي" سيتكون من صلة الأرحام ، والرياضة، والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي، أما الفرع الرابع والأخير يشتمل على المهارات والفنون الكشفية مثل التخييم، وأعمال الريادة ، وحفلات السمر ، والملاحة البرية.

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11:11ت م

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