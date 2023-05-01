السعودية اليوم / حرس الحدود التونسي ينقذ 73 مهاجرًا غير شرعي



تونس 11 شوال 1444 هـ الموافق 01مايو 2023م واس

تمكن حرس الحدود البحري التونسي من إنقاذ 73 مهاجرًا غير شرعي من الغرق على سواحل مدينتي صفاقس والمهدية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن تغرق المراكب التي كانت تقلهم.

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11:00ت م

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