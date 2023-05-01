السعودية اليوم / إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة في مدينة بيت لحم



القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

أصيب شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شاب في العشرينات من عمره في مدينة بيت لحم، برصاصة متفجرة أطلقتها عليه قوات الاحتلال، اخترقت أسفل ظهره والتجويف الصدري، ما أحدث تهتكاً للرئة اليمنى بالكامل.

من جانبها نددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى مدينة بيت جالا الحكومي بالضفة الغربية، وإطلاق قنابل الغاز بشكل متعمد في ساحاته، ما عرّض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر، وتسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية بالضغط على الاحتلال، لوقف عدوانه، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.

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10:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.