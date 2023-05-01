السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة بركان شيفلوتش في كامتشاتكا شرق روسيا



موسكو 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة بركان شيفلوتش في كامتشاتكا شرق روسيا.

وأفادت المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وشعر به الناس في قرية كليوتشي.

// انتهى //

10:17ت م

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