السعودية اليوم / أمطار على منطقة نجران



نجران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

هطلت أمس أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا بركة ورحمة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

09:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.