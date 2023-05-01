السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمالي إندونيسيا



جاكارتا 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على عمق 6ر28 كيلو متر شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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04:41ت م

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