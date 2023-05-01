25 مخدرا تحت عين الرقيب - #عاجل

فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ، ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. مواد مخدرة 01 حبوب الامفتامين 02 حبوب اليابا 03 الحشيش 04 الهيروين 05 الكوكايين 06 الشبو (الكريستال) 07 الماريجوانا 08 الأفيون 09 عقار الترامادول وأسماؤه التجارية: ULTRAM – RYZOLT – TRAMAL – ANADOL – TRAMADOL – TRAMACET – TRAMADIC - ZALDIAR 10 البرازولام ويندرج تحته عدد من الأسماء التجارية وهي: PRANAX – XANAX – ALPRAZOLAM – PRAZOL – ACTAZOLAM – ALPRAX – ZOLAM 11 عقار الديازيبام VALIUM – DIAZEPAM – DIAZEM – STESOLID – NERVIUM – DIASTAT 12 عقار النيترازيبام ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON 13 عقار البرومازيبام LEXOTAN - LEXOTANIL 14 عقار الكودائين TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL 15 عقار المورفين MSCONTIN – ORAMORPH 16 عقار الميثايل فينيل اسيتات RITALINE 17 الكلونازيبام KLONOPIN – REVOTRIL 18 الكلوردايبوكسايد BRALIX – POXDIUM – LIBRAX 19 مودافينيل BRAVAMAX – PROVIGAL 20 ميدازولام HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN 21 كيتامين واسمه التجاري TEKAM 22 فينوباربيتال PHENOBARBITAL – EPILAN 23 بينزهيكسول AKISOL – BENZHEXOL 24 عقار بريقابالين ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB 25 القات



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