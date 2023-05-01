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25 مخدرا تحت عين الرقيب - #عاجل

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فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ، ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

مواد مخدرة

01 حبوب الامفتامين

02 حبوب اليابا

03 الحشيش

04 الهيروين

05 الكوكايين

06 الشبو (الكريستال)

07 الماريجوانا

08 الأفيون

09 عقار الترامادول وأسماؤه التجارية:

ULTRAM – RYZOLT – TRAMAL – ANADOL – TRAMADOL – TRAMACET – TRAMADIC - ZALDIAR

10 البرازولام ويندرج تحته عدد من الأسماء التجارية وهي:

PRANAX – XANAX – ALPRAZOLAM – PRAZOL – ACTAZOLAM – ALPRAX – ZOLAM

11 عقار الديازيبام

VALIUM – DIAZEPAM – DIAZEM – STESOLID – NERVIUM – DIASTAT

12 عقار النيترازيبام

ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON

13 عقار البرومازيبام

LEXOTAN - LEXOTANIL

14 عقار الكودائين

TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL

15 عقار المورفين

MSCONTIN – ORAMORPH

16 عقار الميثايل فينيل اسيتات

RITALINE

17 الكلونازيبام

KLONOPIN – REVOTRIL

18 الكلوردايبوكسايد

BRALIX – POXDIUM – LIBRAX

19 مودافينيل

BRAVAMAX – PROVIGAL

20 ميدازولام

HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN

21 كيتامين واسمه التجاري

TEKAM

22 فينوباربيتال

PHENOBARBITAL – EPILAN

23 بينزهيكسول

AKISOL – BENZHEXOL

24 عقار بريقابالين

ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB

25 القات


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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