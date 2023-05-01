25 مخدرا تحت عين الرقيب - #عاجل

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مواد مخدرة
01 حبوب الامفتامين
02 حبوب اليابا
03 الحشيش
04 الهيروين
05 الكوكايين
06 الشبو (الكريستال)
07 الماريجوانا
08 الأفيون
09 عقار الترامادول وأسماؤه التجارية:
ULTRAM – RYZOLT – TRAMAL – ANADOL – TRAMADOL – TRAMACET – TRAMADIC - ZALDIAR
10 البرازولام ويندرج تحته عدد من الأسماء التجارية وهي:
PRANAX – XANAX – ALPRAZOLAM – PRAZOL – ACTAZOLAM – ALPRAX – ZOLAM
11 عقار الديازيبام
VALIUM – DIAZEPAM – DIAZEM – STESOLID – NERVIUM – DIASTAT
12 عقار النيترازيبام
ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON
13 عقار البرومازيبام
LEXOTAN - LEXOTANIL
14 عقار الكودائين
TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL
15 عقار المورفين
MSCONTIN – ORAMORPH
16 عقار الميثايل فينيل اسيتات
RITALINE
17 الكلونازيبام
KLONOPIN – REVOTRIL
18 الكلوردايبوكسايد
BRALIX – POXDIUM – LIBRAX
19 مودافينيل
BRAVAMAX – PROVIGAL
20 ميدازولام
HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN
21 كيتامين واسمه التجاري
TEKAM
22 فينوباربيتال
PHENOBARBITAL – EPILAN
23 بينزهيكسول
AKISOL – BENZHEXOL
24 عقار بريقابالين
ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB
25 القات
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