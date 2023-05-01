إزالة عمود الخطر

تجاوبت أمانة منطقة نجران سريعا مع ما نشرته «دوت الخليج» بعددها الصادر يوم أمس بعنوان «باق رغم الخطر»، وأزالت العمود الكهربائي الذي يقع بطريق الأمير سلطان وتحديدا بحي الشرفة الذي كان يشكل خطرا كبيرا على المارة وقائدي المركبات خشية سقوطه في أي وقت عقب الضرر الذي تعرض له جراء اصطدام سيارة به وبات آيلا للسقوط بإحدى جهتي الطريق الرئيسي مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة وحوادث خطيرة وتلفيات غير متوقعة. وعقب إزالة العمود جرى تأمين وتغطية الكيابل الكهربائية ذات الضغط العالي بانتظار إقامة وتركيب عمود بديل.



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