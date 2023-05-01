سيول وبرد على 4 مناطق جنوبية

مواقع ممطرة عسير أبها أحد رفيدة الحرجة الربوعة خميس مشيط سراة عبيدة ظهران الجنوب جازان أبوعريش أحد المسارحة الدرب الطوال بيش صامطة صبيا الداير فيفا هروب الباحة العقيق القرى المندق بلجرشي بني حسن قلوة المخواة الحجرة غامد الزناد

هطلت، الأحد، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، وجازان ونجران، في حين هبت رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وحدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وامتدت إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها. وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.