21 ألف بلاغ من المستشفيات عن أعراض الأدوية - #عاجل

أبلغت 8 مستشفيات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال الثلاثة أشهر المنصرمة (يناير وفبراير ومارس)، وذلك بواقع 21152 بلاغًا بجودة عالية، في 7 مدن هي خميس مشيط والدمام وحفر الباطن وجدة والطائف والرياض والمدينة المنورة.

وتصدر مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة أكثر البلاغات بواقع 4028 بلاغًا، تلاه مستشفى القوات المسلحة بالجنوب (2660 بلاغًا في مارس و2616 بلاغًا في يناير)، ثم مجمع الدمام الطبي بالدمام بواقع 1530 بلاغًا في مارس و1241 بلاغًا في يناير، إضافة إلى مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى الأطفال بالطائف، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف.

بلاغات الأشهر الـ 3

يناير

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

2616

مستشفى مجمع الدمام الطبي بالدمام

1241

مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن

1075

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

852

مستشفى الأطفال بالطائف

525

فبراير

مجمع الدمام الطبي بالدمام

1507

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط

1275

مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن

611

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض

282

مستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف

198

مارس

مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

4028

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط

2660

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

2157

مجمع الدمام الطبي بالدمام

1530

مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن

595