21 ألف بلاغ من المستشفيات عن أعراض الأدوية - #عاجل

وتصدر مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة أكثر البلاغات بواقع 4028 بلاغًا، تلاه مستشفى القوات المسلحة بالجنوب (2660 بلاغًا في مارس و2616 بلاغًا في يناير)، ثم مجمع الدمام الطبي بالدمام بواقع 1530 بلاغًا في مارس و1241 بلاغًا في يناير، إضافة إلى مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى الأطفال بالطائف، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف.
بلاغات الأشهر الـ 3
يناير
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
2616
مستشفى مجمع الدمام الطبي بالدمام
1241
مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن
1075
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
852
مستشفى الأطفال بالطائف
525
فبراير
مجمع الدمام الطبي بالدمام
1507
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط
1275
مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن
611
مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض
282
مستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف
198
مارس
مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
4028
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط
2660
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
2157
مجمع الدمام الطبي بالدمام
1530
مستشفى القوات المسلحة بالشمالية بحفر الباطن
595
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