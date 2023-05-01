حفارات وأشياب مخالفة بالباحة

نفذت فِرَق الرقابة والتفتيش بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة خلال إجازة العيد 85 جولة رقابية تضمنت مواقع تواجد الحفارات على مستوى المنطقة، وأخذ التعهدات اللازمة من أصحابها بوجود رخصة حفر نظامية، وفي حال تطلب الأمر عمل صيانة للحفار فلا بد من إشعار المختصين بالفرع والمكاتب التابعة له بذلك قبل مغادرة الموقع وإحضار ما يثبت عمل الصيانة والعودة إلى نفس الموقع بعد ذلك، وفي حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفة، وذلك حسب لوائح وأنظمة نظام المياه.

نظام المياه

تم خلال الجولات الرقابية رصد 3 مخالفات لأشياب غير صالحة للشرب تقوم بتعبئة صهاريج صالحة للشرب، وتم ضبط هذه المخالفة وفق نظام المياه ولائحته التنفيذية وإحالة الصهاريج المخالفة لشركة المياه الوطنية لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

تقليل الملوحة

استهدفت الجولات محلات تقليل الملوحة في المنطقة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة، وتم رصد مخالفة واحدة لعدم الالتزام بنظافة الخزانات وإحكام إغلاقها، فيما تنتهي مهلة هذا النشاط بتاريخ 1445/02/19، وسيتم إغلاق المحال بشكل نهائي، على أن يقوم أصحابها بتحويل النشاط إلى مصانع مياه معبأة.