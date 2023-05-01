حفارات وأشياب مخالفة بالباحة

نظام المياه
تم خلال الجولات الرقابية رصد 3 مخالفات لأشياب غير صالحة للشرب تقوم بتعبئة صهاريج صالحة للشرب، وتم ضبط هذه المخالفة وفق نظام المياه ولائحته التنفيذية وإحالة الصهاريج المخالفة لشركة المياه الوطنية لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
تقليل الملوحة
استهدفت الجولات محلات تقليل الملوحة في المنطقة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة، وتم رصد مخالفة واحدة لعدم الالتزام بنظافة الخزانات وإحكام إغلاقها، فيما تنتهي مهلة هذا النشاط بتاريخ 1445/02/19، وسيتم إغلاق المحال بشكل نهائي، على أن يقوم أصحابها بتحويل النشاط إلى مصانع مياه معبأة.
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