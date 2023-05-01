973 جولة رقابية بأسواق المدينة

وأسفرت الجولات عن رصد 144 مخالفة، وضبط وإتلاف 256 كيلو جرامًا من اللحوم، إضافة إلى 340 كيلو جرامًا من الأسماك والروبيان، وكذلك 582 كيلو جرامًا من المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، وجرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى متابعة التراخيص والسجلات الزراعية؛ لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.
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