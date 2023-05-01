التصدي للباعة الجائلين بالقطيف

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من 300 كيلو جرامًا من الخضار والفواكه والمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي تبدو عليها علامات التلف، كانت تعرضها البسطات العشوائية للمستهلكين عشوائيًّا وسط بيئة تفتقد جميعَ الاشتراطات الصحية.
وأكدت الأمانة استمرار الحملة؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، وللحد ومكافحة ظاهرة الباعة المخالفين والبسطات المخالفة ومنع انتشارهم في المواقع التي تشهد وجودهم فيها، داعيةً إلى تعاون الأهالي في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وإسهامهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو مركز البلاغات 940.
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