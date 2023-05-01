غرامة 300 ألف ريال تنتظر 69 منشأة صحية مخالفة

توعدت وزارة الصحة بتوقيع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال وسحب الترخيص، والمنع لمدة تصل إلى سنتين على 69 مؤسسة صحية تم إغلاقها حتى تُصحح المخالفات، وشملت العقوبات مستشفى واحدا، و56 مجمعاً طبياً، و3 صيدليات، و9 مؤسسات صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ 622 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وتشتمل العقوبات على غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وسجن الممارس غير المصنف من هيئة التخصصات الصحية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع سحب الترخيص. كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6657 مخالفة للمؤسسات الصحية. التزام المؤسسات كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 106647 زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. إيقاف فوري أهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة. عقوبات على الممارس 1 غرامة تصل إلى 100 ألف ريال

2 سجن الممارس غير المصنف من هيئة التخصصات الصحية

3 سحب الترخيص عقوبات على المؤسسة 1 غرامة 300 ألف ريال

2 سحب الترخيص

3 منع المؤسسة من الترخيص

4 إغلاق المؤسسة الصحية مؤسسات مخالفة مستشفى واحد

56

مجمعاً طبياً 3 صيدليات

9 مؤسسات صحية