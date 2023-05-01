السعودية اليوم / وصول مساعدات طبية من الصليب الأحمر الدولي للسودان



الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

وصلت إلى مدينة بورتسودان شرق السودان اليوم أول شحنة مساعدات طبية من الصليب الأحمر، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في السودان.

وأفاد بيان الصليب الأحمر أن الشحنة تتضمن أجهزة طبية لدعم مستشفيات السودان، مضيفاً أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل أجهزة طبية إضافية.

وأشار البيان إلى مشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني في تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاشتباكات.

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