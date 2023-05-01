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السعودية اليوم / وصول مساعدات طبية من الصليب الأحمر الدولي للسودان

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الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
وصلت إلى مدينة بورتسودان شرق السودان اليوم أول شحنة مساعدات طبية من الصليب الأحمر، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في السودان.
وأفاد بيان الصليب الأحمر أن الشحنة تتضمن أجهزة طبية لدعم مستشفيات السودان، مضيفاً أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل أجهزة طبية إضافية.
وأشار البيان إلى مشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني في تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاشتباكات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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