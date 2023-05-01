البرلمان العربي يناقش حقوق الإنسان وتطورات الأوضاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بمقر جامعة الدول العربية أمس أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.

وناقشت الجلسة تقارير اللجان التابعة للبرلمان، ومنها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان في العالم العربي.

وضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجلسة أعضاء البرلمان العربي، وهم: النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، والدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبد الله بن عيفان، وعدد من المسؤولين في المجلس.

وكانت اللجان الـ4 الدائمة التابعة له، وهي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، قد ختمت اجتماعاتها أمس الأول في القاهرة، إذ ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي. كما ناقشت كيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية.