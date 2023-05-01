شكرا لقرائتكم خبر رئيس الشورى يزور الجزائر لدعم وتنمية العلاقات البرلمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على رأس وفد من مجلس الشورى، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل.

ومن المقرر أن يعقد خلال الزيارة جلستي مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يجري خلالهما بحث العلاقات الثنائية بين المملكة، والجزائر وسبل تنميتها وتعزيزها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى، ومجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني.

كما يلتقي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في إطار الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الجمهورية الجزائرية.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الزيارة الرسمية إلى الجزائر تأتي تنفيذا لحرص واهتمام المملكة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات كافة، وترسيخ أواصر التعاون بين المملكة والجزائر والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع بين البلدين الشقيقين.

ونوه بعمق العلاقات التاريخية السعودية الجزائرية، التي ترجمتها مواقف رسمية مشرفة بين البلدين، مؤكدا أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري يأتي امتدادا للجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى للعمل على كل ما يعزز علاقات المملكة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا مهما للدبلوماسية الرسمية، سعيا من المجلس للتنسيق البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه مختلف القضايا.