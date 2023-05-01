شكرا لقرائتكم خبر غياب الطلاب بعد إجازة العيد.. من المسؤول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم تحذيرات إدارات المدارس عبر الرسائل الموجهة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، من عدم الغياب في آخر يومين من الأسبوع الأول من بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر « الأربعاء والخميس الماضيين»، إلا أن كثيرا من الطلاب لم يلتزموا، وشهدت معظم المدارس حالات غياب كثيرة وصفت بـ»الهدر التعليمي».

وحسب مختصين، فإن هناك أسبابا عدة وراء حالات الغياب شبه الجماعية التي شهدتها معظم المدارس، تتضمن: غياب الوعي المجتمعي، وكذلك استئناف الدراسة آخر الأسبوع، و توقيت الدراسة بعد إجازة العيد ورمضان.

كما تضمنت الأسباب كبر مساحة الدولة وقضاء الإجازة في مدن بعيدة، إضافة إلى الملل من الفصول الثلاثة، والفجوة بين وزارة التعليم ومنسوبيها، مؤكدين أن المعلم هو الحلقة الأضعف، لذلك تم تحميله المسؤولية.

وأشاروا إلى أن من أسباب غياب الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، هو تغير في نمط الحياة في رمضان، مؤكدين أن بعض المدارس حاولت أن ترغب الطلاب في الانضباط المدرسي، ولكنهم لم يصلوا إلى التحفيز والتشجيع.

وطالبوا باستحداث برامج تجذب الطلاب وتساعدهم على التحفيز والتشجيع، إلى جانب أهمية وجود البرامج الترفيهية، كالمباريات والمسابقات لرفع نسبة حضور الطلاب إلى المدرسة.

عقوبة الغياب

أكدت وزارة التعليم، أنه في حالة وصلت نسبة غياب الطالب على مدار العام الدراسي إلى 5% من النسبة الإجمالية للحضور، يتم استدعاء ولي الأمر لمعرفة الأسباب الأساسية للوصول إلى هذه النسبة من الغياب. كما يتم تحويل الطالب إلى الوحدة الإرشادية في حال تعدت نسبة غيابه على مدارس السنة 15%، للتعرف على الأسباب الرئيسة لغياب الطالب.

وأوضحت أنه عند وصول نسبة غياب الطالب على مدار السنة الدراسية إلى 20%، يتم عقد لجنة لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة.

وكانت وزارة التعليم حددت كيفية التعامل مع غياب الطلاب خلال العام الدراسي، وأعلنت أنه يحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة، أو الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة.

التقويم الدراسي

حدد التقويم الدراسي موعد إجازة عيد الفطر 1444 للطلاب، على أن يبدأ طلاب المدارس إجازة عيد الفطر حسب تعليمات وزارة التعليم في نهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل، وبدأت الإجازة الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان لأسبوعين .

وتقررت عودة الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وتكون بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر من 6 شوال، إلا أن نسبة الغياب كانت لافتة للنظر، وهو ما دعا مختصون إلى دراسة أسباب الغياب ووضع الحلول.

من أسباب غياب الطلاب

