اعتماد أكاديمي لـ54 برنامجا ومؤسسة تعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، مؤسسة تعليمية واحدة و54 برنامجا أكاديميا خلال أبريل 2023م، وكذلك تحويل برنامجين في مؤسستين تعليميتين من اعتماد برامجي «مشروط» إلى اعتماد برامجي «كامل»، فيما لم تحصل 3 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة. وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، حصلت كلية الخليج على الاعتماد المؤسسي «المشروط»، أما على مستوى البرامج الأكاديمية حصلت جامعة أم القرى على الاعتماد الكامل لـ3 برامج «بكالوريوس التمريض، بكالوريوس تصميم الأزياء والنسيج، ودبلوم التأهيل اللغوي»، كما حصلت 9 برامج على الاعتماد المشروط «بكالوريوس العلاج الطبيعي، بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، بكالوريوس الإعلام، بكالوريوس دكتور صيدلي، بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات بالليث، بكالوريوس الهندسة الصناعية بالقنفذة، وبكالوريوس هندسة التشييد بالقنفذة».

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