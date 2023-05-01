اختبارات لقياس تحصيل الطلاب في 21 ألف مدرسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس»، خلال الفترة من 7 - 18 مايو 2023م، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق هذه الاختبارات، التي تعد ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس «نافس»، بالتعاون مع وزارة التعليم على نحو مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة ويتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتم إعداد الاختبارات وفق أطر مرجعية معتمدة في مجالات التعلم للمواد الرئيسة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتطبق على طلبة صفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تعد هذه الاختبارات أحد المتطلبات الرئيسة لتحسين وتجويد التعليم؛ وترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.

اختبارات «نافس»:

- تقيس مستوى الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية 3 مراحل، هي:







مرحلة الصفوف الأولية المبكرة.



المرحلة الابتدائية.



المرحلة المتوسطة.



- توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي.

- تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين.

- رفع جودة التعليم العام ودعم صناعة القرار فيه.

- تتوافق مع مناهج التعليم في القراءة، والرياضيات، والعلوم.

- تمثل نواتج التعلم المحصلة النهائية لما يفترض أن يعرفه الطالب.

- تقدم باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس العالمية.

- تطبق سنويا على جميع طلاب الصفوف المستهدفة في كل مدرسة.

- توفير معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل.