السعودية اليوم / مدير الجوازات يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان



جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

تفقَّد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

وعبَّر معاليه عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلاً لمنسوبي "الجوازات" العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

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22:32ت م

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