

جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاعٍ للأمواج على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث، ومركز الشعيبة بمحافظة بحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 من صباح يوم غدٍ، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

// انتهى //

22:20ت م

0141





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة الساحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.