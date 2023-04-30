محافظ جدة يطلع على إجراءات تسريع قضايا الاستئناف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، بمكتبه أمس، رئيس محكمة الاستئناف بجدة ماجد الرجيعي. واستمع المحافظ خلال اللقاء لشرح موجز عن التطور التقني لتسريع إنجاز القضايا في محكمة الاستئناف. كما استقبل محافظ جدة مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة، المعين حديثا منصور السعيدي، وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق والسداد.

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