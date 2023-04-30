ضبط 38 آلة حفر آبار دون تصريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، خلال الأيام العشرة الماضية، 38 حفارا للآبار الارتوازية، لا تحمل تصاريح داخل المنطقة، إذ يجري استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين. وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، لتحقيق استدامة الموارد المائية، مشيرا إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 / 2 / 1445 هـ، داعيا الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفاديا لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين. جولات بيئة القصيم





326 جولة رقابية



تحصين 3 آبار مهجورة



مخالفة 6 آبار محفورة دون ترخيص



52 جولة ميدانية على الأشياب ومحلات تقليل الملوحة



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