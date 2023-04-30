تمكين الحرفيين وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين الحرفيين وتحويل الموروث الثقافي إلى قيمة اقتصادية مميزة تسهم في تعزيز الناتج المحلي الوطني، تنظم هيئة التراث في يونيو المقبل الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية «بنان» في واجهة الرياض؛ والذي يستهدف الحرفيين، والجمعيات الأهلية، ورواد الأعمال المرتبط مجالهم بمسار الحرف اليدوية. ودعت الراغبين بالمشاركة في هذا الأسبوع إلى التسجيل عبر منصة أسبوع الحِرف السعودي على الرابط الالكتروني: moc.gov.sa. وتتضمن الفعالية ورش عمل توعوية في المجال الحرفي، وأخرى في ممارسة بعض الحرف التقليدية بمشاركة جهات عدة ذات علاقة بهذا المجال، فضلا عن تفعيل دور بيوت الحرفيين، وإبراز أهميتها، التي تعد إحدى مبادرات الهيئة الرئيسة لتمكين المجتمع المحلي، وتفعيل دور المجتمع عبر إبراز أهمية مجال الحرف اليدوية التي تعد من الكنوز المرتبطة بالتراث الثقافي. أسبوع الحرف اليدوية





11 ألف م2 مساحة الفعاليات



200 ركن للحرفيين



إبراز أهمية التراث الوطني الثقافي



تشجيع ممارسته بين أفراد المجتمع



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