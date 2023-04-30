شكرا لقرائتكم خبر 40 مركزا لاستخراج الشهادات الصحية الموسمية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 40 مركزا صحيا، بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية، التي يجب على جميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة الحصول عليها لحج عام 1444هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أنه يمكن الحصول على الشهادة الصحية الموسمية من خلال التقديم عبر منصة «بلدي»، بعد أن بدأت الأمانة فعليا في استقبال الطلبات اعتبارا من 06 / 10 / 1444هـ، حيث يشترط للحصول على الشهادة خلو العامل من أي أمراض، وإجراء التحاليل اللازمة التي تثبت ذلك من خلال أحد مراكز فحص العمالة المعتمدة.

وأضاف أن الأمانة اعتمدت حوالي 40 مركزا صحيا في مختلف نواحي مكة المكرمة، وذلك تسهيلا للراغبين في الحصول على الشهادة، كما يجب اجتياز برنامج التثقيف الصحي والاختبار المخصص لذلك، مشيرا إلى أن هناك أنواعا عدة من البرامج التثقيفية، منها ما يتعلق بسلامة الغذاء، والحلاقة أو الصحة العامة، وهو برنامج إلزامي للحصول على الشهادة الصحية التي تخول صاحبها ممارسة أي عمل يتعلق بالصحة العامة خلال موسم الحج، وستكون الشهادة سارية حتى نهاية شهر 12 لعام 1444هـ.

وبين أن التدريب سيكون في مركز مخصص ومجهز أعدته الأمانة لهذا الغرض، والمتمثل في مركز التثقيف والتأهيل الصحي للعاملين بالحج بالكعكية، لافتا الانتباه إلى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم هذه الخدمات الصحية وخدمات الغذاء والخدمات المتعلقة بالصحة العامة بشكل آمن وصحي، وسلامة ضيوف الرحمن ولتقديم أفضل الخدمات لهم.

برنامج التثقيف الصحي

