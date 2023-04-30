تحفيز فرص العمل الإبداعية في العمارة والتصميم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحفيز نمو الوظائف وتوفير فرص العمل في القطاعات الإبداعية، نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاء مفتوحا بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للتصميم الذي يوافق 27 من أبريل في كل عام، وذلك بحضور الرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة سمية السليمان وعدد من المهتمين والعاملين في قطاع العمارة والتصميم بالمملكة.

واستعرض اللقاء دور التصميم وما يحمله من ثراء ثقافي، وقدرته على إحداث التغيير، إلى جانب استعراض دور الهيئة في تنمية وتطوير قطاعات التصميم والارتقاء بها.

وتناولت الدكتورة السليمان أهداف استراتيجية الهيئة التي تحمل مسمى «استراتيجية المربع» وتعكس الطموحات الكبيرة لتدشين عصر جديد لقطاع العمارة والتصميم في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع العمارة والتصميم بما يتضمنه من منتجات تحمل قيمة جمالية وعملية، يشمل: العمارة، عمارة البيئة، التصميم والتخطيط الحضري، التصميم الداخلي، التصميم الصناعي، والتصميم الجرافيكي.

وعن برامج الاستراتيجية أوضحت أنها تتكون من 6 برامج تعمل على: تنظيم القطاع بما يتعلق بالسياسات واللوائح التنظيمية، والتطوير لتحفيز وتنمية القطاع وتمكين الممارسين، والتعليم والتطوير المهني، وتطوير المحتوى، والمشاركة المجتمعية والتواصل، وتفعيل المبادرات الداخلية للهيئة، مستعرضة عددا من المشاريع والبرامج والمبادرات التي نفذتها الهيئة أخيرا، ومنها إصدار كتاب ميثاق الملك سلمان العمراني، وتنظيم المهرجان السعودي للتصميم عامي 2022 و2023، وإطلاق مسابقة «ديزايناثون» المتخصصة في مجال التصميم بمشاركة 500 متسابق يمثلون فرقا تصميمية تتنافس على تطوير حلول مبتكرة بمجالات الحياة الصحية، والتأثير المجتمعي، والاستدامة

الأهداف الرئيسة للاستراتيجية

