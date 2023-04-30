الحرب على المخدرات مستمرة.. القبض على 28 مهربا ومروجا في عدة مناطق

قبضت الجهات الأمنية بالمملكة على 28 شخصا اليوم وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الداخلية في ترصد مهربي ومروجي المخدرات في جميع مناطق المملكة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد أكد أن الحرب على المخدرات مستمرة. وعلق الوزير على فيديو يظهر القبض على مروجين لمواد الحشيش والشبو والحبوب المخدرة بالقول: "ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تم القبض

جدة:

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

ظهران الجنوب:

القبض على 3 مخالفين من الجنسية الإثيوبية لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر.

سراة عبيدة:

إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الدمام:

القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

جازان:

القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.

جازان:

ضبط مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

حفر الباطن:

القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الشبو المخدر.

جازان:

ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

جازان:

القبض مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.