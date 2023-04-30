ع السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن بدء تطبيق الاختبارات الوطنية "نافس" في 21 ألف مدرسة



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية "نافس"، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق هذه الاختبارات، التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس "نافس"، بالتعاون مع وزارة التعليم على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة ويتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتم إعداد الاختبارات وفْق أطُرٍ مرجعيَّةٍ مُعْتمَدةٍ في مجالات التعلّم للمواد الرئيسة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتطبق على طلبة صفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تعَدُّ هذه الاختبارات أحد المتطلَّبات الرئيسة لتحسين وتجويد التعليم؛ وترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وعناصر منظومة التعليم العام كافة.

وتعدُ الاختبارات وفقًا لنواتج التعلّم المشتقّة من المعايير الوطنية لمناهج التعليم، والمعايير الدولية لهذه المواد، مع مراعاة معايير اختبارات الدراسات الدولية المختلفة.

كما تتوافق اختبارات "نافس" مع مناهج التعليم العام في القراءة، والرياضيات، والعلوم، حيث تمثل نواتج التعلّم المحصلة النهائية لما يفترض أن يعرفه الطالب، ويفهمه، ويستطيع القيام به في المجالات المستهدفة بنهاية كل مرحلة تعليمية.

وتقدم اختبارات " نافس " باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس العالمية، وتطبَّقُ سنويًّا على جميع طلاب الصفوف المستهدفة في كل مدرسة، وهي اختبارات ورقية واختبارات رقمية على طلبة الصفوف المستهدفة في مدارس المملكة في كافة المناطق.

وسيصاحب تطبيق الاختبار مجموعة من الاستبانات المصممة علميًّا بغرض توفير معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل العلمي والممارسات التعليمية، وتتمثل في استبانة الطالب التي تأتي مع نموذج الاختبار المقدم للطالب، ورقيًّا ورقميًّا، وتعبأ بعد أداء الاختبار مباشرة، واستبانة ولي أمر الطالب، واستبانة مدير المدرسة، وكذلك استبانة معلم القراءة ومعلم الرياضيات ومعلم العلوم، وهي استبانات رقمية تقدم عبر منصة الهيئة.

وتشمل عوامل نجاح تطبيق هذه الاختبارات دعم المطبقين وتسهيل عملهم بكل ما يلزم لضمان تنفيذ الاختبارات في المدارس بالجودة المطلوبة، وتعاون مديري المدارس، ومعلمي الصفوف المستهدفة، وأولياء الأمور في تعبئة الاستبانات، وحث الطلبة على الأداء الذي يوضح المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي في يوم الاختبار.

يذكر أن الاختبارات الوطنية " نافس "، تأتي استنادًا إلى تنظيم الهيئة الذي حدد اختصاصات الهيئة ومنها "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام". كما ستقوم الهيئة بإتاحة نتائج الاختبارات الوطنية المفصلة في بطاقة خاصة بذلك لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم مع نشر النتائج العامة في مؤشر "ترتيب".// انتهى //

15:43ت م

0093





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر ع السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن بدء تطبيق الاختبارات الوطنية "نافس" في 21 ألف مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.