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السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة

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الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.
وبادله سموه التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.
// انتهى //
15:11ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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