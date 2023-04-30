السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين بن مفلح القحطاني.

وبادله سموه التهنئة سائلاً الله العلي القدير أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

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15:09ت م

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