السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتفقّد مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية بمدينة سكاكا



سكاكا 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس.

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية في مدينة سكاكا، مؤكداً سموه على أهمية المشروع، لا سيما أنه يجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره.

واستمع سموه لشرحٍ مُفصل عن المشروع من أمين أمانة المنطقة المهندس عاطف الشرعان، الذي وضّح أن قيمة المشروع تقدر بـ ( 8378600 ) ريال، كما بلغت نسبة الإنجاز 50٪، وبيّن لسموه أن المشروع عبارة عن تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية، مُشيراً إلى استخدام حجر من بيئة المنطقة (حجر دومة الجندل) في أرصفة المشاة.

وتجوّل سموه بعد ذلك في المشروع مُبيناً حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أصالة المنطقة وتطويرها، مؤكداً الدعم غير المحدود من قبل الدولة في هذا الشأن، مُشدداً على ضرورة الاهتمام والعناية بالمقتنيات والمواقع الأثرية بالمنطقة والمحافظة عليها، منوّهاً بما تزخر به المنطقة من مواقع تراثية مميزة، والتي من خلالها يتم تفعيل الأنشطة والبرامج التي تمثل المنطقة وهويتها العمرانية، كما حّث سموه على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات البلدية بمنهجية ومهنية عالية لتحقيق أهداف ومستهدفات رؤية

// انتهى //

12:31ت م

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سكاكا 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس.تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية في مدينة سكاكا، مؤكداً سموه على أهمية المشروع، لا سيما أنه يجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره.واستمع سموه لشرحٍ مُفصل عن المشروع من أمين أمانة المنطقة المهندس عاطف الشرعان، الذي وضّح أن قيمة المشروع تقدر بـ ( 8378600 ) ريال، كما بلغت نسبة الإنجاز 50٪، وبيّن لسموه أن المشروع عبارة عن تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية، مُشيراً إلى استخدام حجر من بيئة المنطقة (حجر دومة الجندل) في أرصفة المشاة.وتجوّل سموه بعد ذلك في المشروع مُبيناً حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أصالة المنطقة وتطويرها، مؤكداً الدعم غير المحدود من قبل الدولة في هذا الشأن، مُشدداً على ضرورة الاهتمام والعناية بالمقتنيات والمواقع الأثرية بالمنطقة والمحافظة عليها، منوّهاً بما تزخر به المنطقة من مواقع تراثية مميزة، والتي من خلالها يتم تفعيل الأنشطة والبرامج التي تمثل المنطقة وهويتها العمرانية، كما حّث سموه على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات البلدية بمنهجية ومهنية عالية لتحقيق أهداف ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية وفق أحدث الدراسات.// انتهى //12:31ت م0043

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