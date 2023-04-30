السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة



جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم, فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ ماجد بن محمد الرجيعي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح موجز عن التطور التقني لتسريع إنجاز القضايا في محكمة الاستئناف.

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11:59ت م

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