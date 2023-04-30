السعودية اليوم / تعليم الشرقية يُطلق المرحلة الثانية لمبادرة "درع"



الدمام 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي بقطاعيها البنين والبنات، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "درع" لتنمية مهارات الوقاية والتدخل للحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات الوقاية والتدخل لدى الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات، ورفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية الاستباقية للطلاب من الوقوع في المخدرات من خلال تنمية مهارات الوقاية لدى الموجه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.

الجدير بالذكر إن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تنفيذ 14 ورشةً تدريبيةً، بمشاركة أربعة مدربين ومدربتان، استفاد منها 255 موجهاً و85 موجهةً.

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10:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.